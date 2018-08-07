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Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos Bacca!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forma giyen dünyaca ünlü golcü futbolcu Carlos Bacca'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:06
Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos Bacca!

Transferde Berke, Barış ve Ferdi'nin ardından Andre Ayew'i kadrosuna katanFenerbahçe'de, acil taviye gereken hücum bölgesi için forvet transferinde sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'yı kiralamak için her yolu deniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki santrforun da Milan'dan ayrılmak istediği öğrenildi. 

İTALYANLAR ONU GÖNDERECEK

Milan'ın Higuain'in transfer etmesi sonrasında takımdaki golcü sayısı 4'e yükselen İtalyan ekibinin de Carlos Bacca'yı maliyetinden dolayı bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TARAFTARLAR YOLUNU GÖZLÜYOR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu hafta içinde Milan'ın yetkilileriyle bir araya gelerek transferi son şeklini vermesi bekleniyor. F.Bahçe taraftarı da golcü transferini dört gözle bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN İLACI OLUR 

Kolombiya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Carlos Bacca bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. 31 yaşındaki golcü futbolcu, ceza sahası içindeki fırsatçılığıyla Fener'e büyük güç katar.​

Takvim

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:06
  1. Fenerbahçe
  2. Carlos Bacca
  3. Milan

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