Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos Bacca!

Transferde Berke, Barış ve Ferdi'nin ardından Andre Ayew'i kadrosuna katanFenerbahçe'de, acil taviye gereken hücum bölgesi için forvet transferinde sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'yı kiralamak için her yolu deniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki santrforun da Milan'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

İTALYANLAR ONU GÖNDERECEK

Milan'ın Higuain'in transfer etmesi sonrasında takımdaki golcü sayısı 4'e yükselen İtalyan ekibinin de Carlos Bacca'yı maliyetinden dolayı bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.