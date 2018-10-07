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Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan Aatif, Dirar ve kaptan Volkan Demirel ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 17:48
Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan 3 oyuncu hakkında Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Tercihen yapılmış durumdur. Aldığımız kararları en geç salı gününe kadar detaylı olarak açıklayacağız. Teknik heyetten 3 kişiyle yollarımızı ayırdık. Çok ciddi sebepler var. Hepimizin üzüleceği, kızacağı bir durumdur. Çok geç alınmış karardır. Salı günü etraflıca anlatacağım.

"Volkan Demirel kararı, yönetim kurulu kararıdır"

Kaptanımız Volkan'a özel bir parantez açmak istiyorum. Spekülasyonlar var. Medyanın spekülasyonlarına, iddiaların dolmuşuna kimse gelmesin. Volkan Demirel, 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği tartışılmaz, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Bu işin taraftar tarafı. Bir de bu işin Ali Koç tarafı var. Volkan benim çok eski tanıdığım, nikah şahidi olduğum, ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Yeni gelmiş bir teknik direktör, bir sportif direktör, Volkan Demirel gibi birini kadro dışı bırakma konusunda beni ikna edemezler. Bu karar, yönetim kurulu kararıdır.

"Özür dilemesine bağlı"

Bu duyguları taşıyan biri olarak ben bu kararı aldıysam, beraber bu kararı aldıysak, bunun ciddi sebepleri olduğunu herkesin bilmesini isterim. İlerleyen süreçte, bilhassa kaptan için söylüyorum, konuların nereye gideceği kaptanımızın tutumuna bağlıdır. Hata yaptığını düşünüyorsa, geri adım atmasına, özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum, en büyük arzum, çok sevdiğim Volkan Demirel'in kendine yakışır biçimde kariyerini devam ettirmesi, hem de zamanı geldiğinde kariyerini hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:48
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Volkan Demirel
  4. Açıklama

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