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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'un alamadığı 29 yaşındaki golcü oyuncu Daniel Sturridge'e yıllık 3 milyon 300 bin euroluk teklifte bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:45
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki oyuncunun bir çok teklif aldığını belirten gazeteler, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti.

Real Betis, Bologna, Marsilya ve DC United da istiyor

Real Betis, Bologna, Marsilya ve DC United'ın da istediği İngiliz futbolcu için Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon 300 bin eurodan 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Daniel Sturridge, geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı.

Trabzonspor'u reddetmişti

Uzun süre Sturridge'nin peşinden koşan Trabzonspor, yıldız oyuncunun Trabzon'da yaşamak istememesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:45
  1. Trabzon
  2. Fenerbahçe
  3. Liverpool
  4. Daniel Sturridge
  5. Real Betis
  6. Bologna
  7. Marsilya

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