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Fenerbahçe'den tepki çeken paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılan Fenerbahçe'de, kulüp resmi twitter hesabından skandal bir paylaşım geldi. Maçın ilk yarı skorunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'de, arka planda İzmir Bornova Stadı kullanılması taraftarın tepkisini çekti.

14 Aralık 2018 Cuma 00:48
Fenerbahçe'den tepki çeken paylaşım!

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından Spartak Trnava maçının ilk yarısının sona ermesiyle şaşırtan bir paylaşım geldi. İlk yarı skorunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'de, arka planda İzmir Bornova Stadı kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son maçında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'den, 45 dakikanın sona ermesiyle şaşırtan bir paylaşım geldi.

 

Büyük tepki çekti

İlk yarı sonucunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabı, arka planda İzmir Bornova Stadı kullandı.

Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:48
  1. İzmir
  2. Fenerbahçe
  3. Spartak Trnava

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