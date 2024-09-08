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Spor Fenerbahçe’den tarihi transfer çalımı mı yoksa! Kostic iddiası olay olacak olay...
Spor

Fenerbahçe’den tarihi transfer çalımı mı yoksa! Kostic iddiası olay olacak olay...

Yeniakit Publisher
2024-09-08 20:58:00 -
Fenerbahçe’den tarihi transfer çalımı mı yoksa! Kostic iddiası olay olacak olay...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen ve sakat olduğu için aradan çekildiği iddia edilen Juventus forması giyen Filip Kostic transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertiler, Juventus'la Filip Kostic'in transferi için anlaşmaya vardı. Peki, Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı?

Fenerbahçe, Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Sırp yıldızın transferi kısa süre içinde açıklanacak. Peki, Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı?

KOSTİC SAKAT MI?

Fenerbahçe, Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic transferini bitirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Sırp yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Kulübü'nün, 31 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, akşam saatlerinde İstanbul'a getireceği Kostic için özel uçak ayarlaması yapıyor.

Sakatlık geçmişi hakkında:

Gazeteci Süleyman Rodop, Filip Kostic gündemiyle ilgili bilgiler aktardı. Rodop'un açıklamaları şu şekilde: "Kostic'i menajerler Galatasaray'a teklif etti. Ancak oyuncunun sakatlıklarından dolayı Galatasaray çok uzatmadan görüşmelerden çekildi. Galatasaraylı bir yönetici ile görüştüm. 'Fenerbahçe Kostic ile anlaştı' dedim. 'Sakat oyuncu aldılar, hayırlı uğurlu olsun' dedi." ifadelerini kullandı.

Transfermarkt sakatlık bilgileri:

Son Sakatlığı: Bağ yaralanması

Son Sakatlık tarihi : 16 Haz 2024

Dönüş tarihi : 11 Ağu 2024

Sakatlık süresi: 56 gün

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