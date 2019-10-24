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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İşte o isim

Fenerbahçe, Bursaspor U21 takımınd atop koşturan genç oyuncu Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı belirtildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:12
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İşte o isim

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasını aynı zamanda sürdürüyor. Başkan Ali Koç'un önem verdiği en önemli parçalardan biri olan altyapıya yeni bir isim eklendi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattığı iddia edildi.

Başkanlığa geldikten sonra altyapının her defasında önemine dikkat çeken Ali Koç, Fenerbahçe'ye genç isimleri katmaya devam ediyor. Birçok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, yurt içinde de arayışlarına devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme getirildi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattığı iddia edildi.

19 yaşında merkez orta sahada görev yapan genç futbolcunun sosyal medyada Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi. Fenerbahçe socutlarının yakın gelecekte genç futbolcudan önemli beklentileri olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:12
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor U21
  3. Fatlind Azizi
  4. Kosova

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