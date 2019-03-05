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Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! İşte o isim

Gelecek seoznun kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Fenerbahçe, West Bromwich'de forma giyen stoper Ahmed Hegazy'i yakın markaja aldı.

05 Mart 2019 Salı 11:36
Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! İşte o isim

Devre arasında yaptığı takviyelerle yeni kadro temellerini atan F.Bahçe, yeni sezonda işini bu kez şansa bırakmayacak. Bu sezon mukaveleleri bitecek oyuncular hakkında değerlendirme yapıldı. Martin Skrtel’le devam etmek isteyen F.Bahçe, Slovak oyuncuyla görüşmelerden sonuç alamamıştı. 34 yaşındaki Skrtel’in önümüzdeki sezon ayrılma ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor. Ahmed Hegazy de o bölge için birinci aday olarak belirlendi.

Real Madrid'de izlemeye aldı! 

İngiltere Championship’te mücadele eden West Brom’un grafiği pek iç açıcı değil. Sezon başında Ahly’den İngiliz ekibine 5 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki stoper, umduğunu bulamadı. Arap basınındaki haberlerde oyuncuyu Real Madrid’in izlediği, Stoke City’nin de bir girişim yapacağı öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe’nin ilgisinin daha ciddi olduğu belirtiliyor. Ahmed Hegazy, Mısır Milli Takımı’nın da önemli parçası.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Dünya Kupası’nda Mısır ile iyi bir performans sergileyen Hegazy, o dönemde dikkatleri üzerine çekmişti. West Brom ile mevcut mukavelesi de 2022’de sona eriyor. Piyasa değeri ise 7.5 milyon euro. Fenerbahçe, ayrılacak oyunculardan açılacak maddi boşluk ve olası satışlardan gelecek para ile bu takviyeyi yapabilir. Kariyerinde daha önce Fiorentina’da top koşturmuş olan 1.93 boyundaki Mısırlı, 51 kez milli formayı terletti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:36
  1. Fenerbahçe
  2. Ahmed Hegazy
  3. West Bromwich
  4. İngiltere

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