Fenerbahçe'den sürpriz sol bek atağı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsmail Köybaşı’yla yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ile mücadele edecek yeni bir sol bek transfer edecek.

Arkadiursz Reca hamlesi!

Gündeme gelen isim ise Atalanta’nın Polonyalı oyuncusu Arkadiusz Reca… 2018 Temmuz’unda Wisla Plock’tan 4 milyon euroya Atalanta’ya gelen oyuncunun 2022’ye kadar mukavelesi var.

Fenerbahçe'de ilk hedef oyuncuyu bir yıllığına satın alma opsiyonu ile kiralamak. Sol bekin yanı sıra, orta sol ve sol kanatta oynayabilen Reca, İtalyan ekibine geldiği günden bu yana sadece 4 maçta forma giyebildi. Bu mücadelelerde 113 dakika sahada kalabilen 23 yaşındaki sol bek, skora katkıda bulunamadı. Fenerbahçe’nin Reca için Atalanta ile ilk teması kurduğu ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.



Güneş