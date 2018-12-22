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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! Mesut Özil...

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ancak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'e Fenerbahçe talip oldu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 03:22
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! Mesut Özil...

Önce Almanya Milli Takımı’nı bırakarak büyük bir gündem oluşturan, daha sonra Arsenal’den ayrılmayı kafasına koyan Mesut Özil’in İngiliz ekibi tarafından transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gönderileceği öğrenildi.

Arsene Wenger döneminde Sanchez ile uzun bir süre kontrat sorunları yaşayan ve sonunda Arsenal’de kalan Mesut Özil’in İngiltere’de mutsuz olduğu ortaya çıkarken, yıldız oyuncunun bir an önce transferinin bitmesini istediği belirtildi.

İnter ve Real Madrid’in yoklama yaptığı Mesut’un Ocak ayında bu iki takımdan birini seçmemesi halinde yazın kiralık olarak Fenerbahçe’ye geleceği iddia edildi.

Aldığı astronomik maaş problemini Arsenal kulübüyle masaya oturarak çözmeye çalışacak olan Başkan Ali Koç’un ‘Gözümüzü karartacağız ve takıma iyi transferler yapacağız’ açıklamasının altındaki futbolcunun Mesut Özil olduğu öğrenilirken, İspanyol teknik adam Unai Emery’nin de bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

Ali Koç'tan taraftarlara Mesut Özil hediyesi

Arsenal’de kendi kadrosunu kurmaya hazırlanan Emery’nin yeni yapılanma planlarında Mesut’un olmadığı anlaşılırken, Ali Koç’un bu durumdan istifade edip kötü geçen sezonun ardından taraftarların gönlünü almak için Mesut Özil bombasını patlatmayı düşündüğü bilgisi geldi.

(Diriliş Postası)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 03:22
  1. Mesut Özil
  2. Fenerbahçe
  3. Arsenal
  4. İngiltere Premier Lig
  5. Transfer haberleri

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