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Fenerbahçe'den sert açıklama: Takipçisiyiz!

Olaylı biten Galatasaray derbisi sonrası karşılıklı açıklamalar devam ederken Fenerbahçe ise sosyal medya hesabından 3 ayrı paylaşım yaptı ve TFF'ye mesaj gönderdi.

06 Kasım 2018 Salı 14:43
Fenerbahçe'den sert açıklama: Takipçisiyiz!

2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarla ilgili karşılıklı yapılan açıklamalar devam ediyor. Fenerbahçe, sosyal medyadan Türkiye Futbol Federasyonu'na sert bir mesaj geldi.

Sarı Lacivertli kulüb resmi hesaptan yapılan açıklamayla Fatih Terim, Younes Belhanda ve Ryan Donk'un maç sonu hareketlerine yer veren birçok video görüntüsü paylaştı ve TFF'nin resmi hesabını etiketleyerek "Takipçisiyiz!" yazıldı.

3.MESAJ YAYINLANDI
Fenerbahçe daha sonra üçüncü bir mesaj da yayınlayarak olayların Belhanda'nın Soldado'ya vurduğu an başladığını belirten bir paylaşım yaptı.

Konuyla ilgili PFDK sevklerinin bugün açıklanması bekleniyor.





Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:43
  1. fenerbahçe

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