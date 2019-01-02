Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın son durumu netleşti. Sarı lacivertli ekibin genç oyuncuyu satış listesine koyduğu belirtildi.02 Ocak 2019 Çarşamba 14:12
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf’tan sonra af bekleyen Ozan Tufan’ın elleri yine boş kaldı. Kocaman ve Cocu’dan sonra Ersun Yanal da genç oyuncuyu sildi. Yönetim ise Ozan’ı kiralamak yerine takasla veya bonservisiyle satma kararı aldı.
Bu nedenle Alanyaspor ve Erzurumspor gibi takımların yaptığı kiralama tekliflerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.
(Fotospor)
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