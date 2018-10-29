Fenerbahçe'den Oğuz açıklaması!

Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin ameliyat oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü'ne karşı forma giydiği karşılaşmada sağ ayak bileğinin üzerine düşmesi sonucu sakatlanarak Liv Hospital'a kaldırılmıştır.

Yapılan muayene ve tetkikler sonrası sporcumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından ameliyat edilen Oğuz Kağan'ın tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Skorer