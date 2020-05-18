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Spor

Fenerbahçe’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:37:27 -
Fenerbahçe’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Fenerbahçe, mide kanaması geçiren ve hastanede ameliyata alınan Galatasray Başkanı Mustafa Cengiz için sosyal medyadan bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


"Bugün mide ameliyatı geçirdiğini öğrendiğimiz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz."

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