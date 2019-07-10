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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması: Başkan...

Fenerbahçe, transfer iddialarıyla gündeme gelen Mesut Özil ile ilgili bir açıklama yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması: Başkan...

Fenerbahçe, son günlerde ismi sıkça sarı-lacivertli kulüple anılan Arsenalli futbolcu Mesut Özil'le ilgili açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır."

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. Fenerbahçe
  2. Mesut Özil

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