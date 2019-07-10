Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, son günlerde kamuoyunda çıkan sarı-lacivertlilere transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mesut Özil'in transferiyle ilgili bir girişimin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin ardından durumu açıklığa kavuşturmak adına bilgilendirme yapma gereğinin doğduğunun aktarıldığı açıklamada, "Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.



