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Fenerbahçe'den Lucescu bombası!

Teknik direktör Cocu ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu gündemine aldığı iddia edildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:49
Fenerbahçe'den Lucescu bombası!

Süper Lig'de ilk 7 haftada 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılacak. Sarı lacivertli yönetim, milli maç arasında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Öte yandan takımın başına getirilecek teknik direktörle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gündeme gelen son isim Mircea Lucescu oldu.

TFF YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Rize'de 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Hollandalı teknik adam Cocu'yu gönderme kararı alan sarı lacivertli idareciler, yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de yönetim, Mircea Lucescu ismini gündemine aldı. Sarı lacivertliler, deneyimli teknik adamın hem Fenerbahçe'yi hem de milli takımı çalıştırması için TFF ile görüşme yapacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Lucescu için federasyon yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.

Futbolarena

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:49
  1. Rize
  2. Fenerbahçe
  3. Mircea Lucescu
  4. A Milli Futbol takımı
  5. Teknik direktör
  6. Phillip Cocu

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