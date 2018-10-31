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Fenerbahçe'den kovulan Philip Cocu en iyiler listesinde

Fenerbahçe'nin geçen hafta sonu yollarını ayırdığı Philip Cocu, Four Four Two'nun en iyi 50 teknik direktör listesinde 19. sırada yer aldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:02
Fenerbahçe'den kovulan Philip Cocu en iyiler listesinde

Four Four Two, 2018'in en iyi 50 teknik adamını açıkladı. Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçının ardından yollarını ayırdığı Philip Cocu, 19. sırada yer aldı. 

Listede Türk teknik adamlar arasında sadece Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı var. Deneyimli teknik adam 37. sırada yer alıyor.

İlk üç sıra ise şöyle: Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Diego Simeone...

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:02
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