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Fenerbahçe'den Konyaspor maçı sonrası... Beşiktaş'a derbi çağrısı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisi içinde önemli ifadelerde bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 01:11
Fenerbahçe'den Konyaspor maçı sonrası... Beşiktaş'a derbi çağrısı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'dan derbi için Beşiktaş'a çağrı geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Fikret Orman'a davet eden Semih Özsoy, ''Beşiktaş'ı evimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Belli vaatlerle geldik, geçmişle ilgili devam edecek sıkıntılar olacağını düşünmüyorum. Fikret bey buyursun gelsin, yönetim kurulunda ağırlamaktan mutluluk duyarız.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE TARAFTARI BÜYÜKTÜR''

Statlarda küfürü azalttıklarını belirten Fenerbahçe Asbaşkanı, ''Fenerbahçe taraftarı büyüktür, küfür etmez diyoruz. Kendinize yapılmasını istemediğinizi karşıya yapmayın diyoruz. Taraftarımız bunu algıladı ve devam ediyor. Sadece Beşiktaş maçında değil, tüm maçlarda böyle olmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

''Medel Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart gördü.'' sorusunu da yanıtlayan Özsoy, ''Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Bunlar teknik konular. Hakkımızı da, haddimizi de biliriz ve gerekli olduğunda açıklama yaparız.'' cevabını verdi. (Sporx)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 01:11
  1. Fenerbahçe
  2. Konyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy
  5. Semih Özsoy

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