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Spor

Fenerbahçe'den Kayserispor karşısında muhteşem dönüş

Süper Lig'de hasret sona verdi. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:14:00 -
Fenerbahçe'den Kayserispor karşısında muhteşem dönüş

Süper Lig, 87 günlük aranın ardından tekrar başladı. 27.haftada Kadıköy'de Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu iki golle rakibini 2-1 mağlup etmeyi bildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'e Kayserispor maçıyla geri dönen sarı-lacivertliler, Mensah'ın golüyle yenik duruma düşmesine karşın müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 87. dakikada penaltıdan Vedat Muric ve 88. dakikada Luiz Gustavo kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı, 59. dakikada Mensah'ın ayağından geldi.Lige verilen aradan önce İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor ise 22 puanda kaldı.

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