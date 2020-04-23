Fenerbahçe'den Jose Callejon'a sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Jose Callejon'a dikti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuya 2 yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.