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Spor

Fenerbahçe'den hazırlık maçı açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:47:17 -
Fenerbahçe'den hazırlık maçı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında başka bir takımla özel maç yapılmasının uygun görülmemesi nedeniyle kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında müsabaka düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle futbol takımımızın kadrosundan oluşturulacak iki ekip, hazırlık maçları yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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