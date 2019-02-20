Fenerbahçe'den 'hakem' transferi!

Hakem hataları konusunda çok sert bir bildiri yayımlamaya hazırlanan Fenerbahçe’nin sürpriz bir hamle içinde olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli ekip, dünyaca ünlü eski bir hakemi danışman olarak teknik heyete dahil edecek. Bu isim hakem hatalarını denetleyip, kamuoyu ile paylaşacak. Bu ismin yabancı olması sayesinde Fenerbahçe yurt dışında da kamuoyu oluşturabilecek.

Benzeri bir hamle yıllar önce Shakhtar’ı çalıştırırken Lucescu’nun talebiyle hayata geçmişti. Shakhtar, Lubos Michel’le anlaşmıştı.

Yanal ve Belgü uyardı! Ali Koç sertleşecek

Semih Özsoy’un Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar kesmedi… Ersun Yanal’ın, "Önemli camiayız ama Fenerbahçe camiası tepki göstermeli, bir duruşu olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu temsilen, burada ben bu duruşu başlatıyorum. Artık o kadar kolay olmayacak” sözlerine Ali Koç’un en büyük destekçisi Hulusi Belgü’den de, “Fenerbahçe son yıllarda önce kamuoyundaki baskı yaratan görünümü ve sonrasında sahadaki azametini kaybetti. Şimdi bunu efendilikle ve mütevazilikle geri kazanacaklarını düşünenler yanılıyorlar.Türkiye’de hem sahada, hemde dışarda sert oynarsan kazanırsın” tepkisi geldi.

Camiaya Sesleniş programında “kibarlığımız yanlış anlaşılmasın” diyen Ali Koç ve yönetiminin daha sert ve Fenerbahçelileri mutlu edecek şekilde yeni bir tepki planı üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında. (Fotospor)