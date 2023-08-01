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Spor Fenerbahçe'den gol şov! Tur farklı geldi
Spor

Fenerbahçe'den gol şov! Tur farklı geldi

Yeniakit Publisher
2023-08-01 22:41:00 -
Fenerbahçe'den gol şov! Tur farklı geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibini 4-0'lık skorla yenerek tur atladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zimbru ile deplasmanda karşılaştı.

Zimbru Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, dört farklı üstünlükle galip tamamladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti ikinci yarıda 49'da Tadic, 57 ve 59'da Batshuayi ile 77'de İsmail Yüksek getirdi.

Bu sonucun ardından ilk maçı 5-0 kazanan Fenerbahçe, genel toplamda 9-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

Temsilcimizin 3. ön eleme turunda rakibi Differdange - Maribor eşleşmesinin galibi olacak.
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