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Spor Fenerbahçe'den forvete Morelos takviyesi
Spor

Fenerbahçe'den forvete Morelos takviyesi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 22:14:00 -
Fenerbahçe'den forvete Morelos takviyesi

Forvet arayan Fenerbahçe aradığı futbolcuyu buldu. Alfredo Morelos'un imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Alfredo Morelos'un bu gece İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Alfredo Morelos ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 6 yıllık Rangers macerasını geçtiğimiz ay sonlandıran Kolombiyalı golcünün, Sarı-Lacivertliler için bu gece İstanbul'a geleceği öne sürülüyor.

Sports Digitale'ın haberine göre 27 yaşındaki forvet, saat 01:00 sularında İstanbul'a gelecek.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli ismin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Alfredo Morelos'un Rangers karnesi

Rangers ile 269 maça çıkan Alfredo Morelos 124 gol, 58 asistlik istatistik yakaladı.
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Forvet arayan Fenerbahçe aradığı futbolcuyu buldu. Alfredo Morelos'un imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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