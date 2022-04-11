Fenerbahçe'den flaş karar

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Konyaspor 'un Rize deplasmanında mağlup olmasıyla lig ikinciliği için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için ligin son haftalarında Konyaspor'la kıyasıya bir yarışa girecek.

Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Fenerbahçe'de Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş performansıyla dikkat çeken isimler oldu. Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun sözleşmesini yenilemek için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de Slovenyalı yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. 27 yaşındaki yıldız özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını artırmayı başardı. Sarı-Lacivetliler'de ayrılık aşamasına gelen Miha Zajc, son haftalarda sahada savaşıyor, atıyor, attırıyor... Tecrübeli oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya başladı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi de önemli kulüplerin radarına giren yıldız oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Sarı-Lacivertli Yönetim, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Miha Zajc ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak isteyen yönetim oyuncudan uzun süre faydalanmayı planlıyor. Son 6 haftada 4 gol ve 1 asist üreten Sloven yıldız orta sahada Crespo ile muhteşem bir uyum yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 90 dakika sahada kalan Sloven orta saha Zajc, son 7 haftanın ise 6'sında maçın tamamında sahada kalmayı başardı.