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Fenerbahçe'den ezeli rakibi Beşiktaş'a gidiyor! Golcü oyuncu

Beşiktaş kurmayları Negredo'nun boşluğunu Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Roberto Soldado ile doldurmayı planlıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:45
Fenerbahçe'den ezeli rakibi Beşiktaş'a gidiyor! Golcü oyuncu

Transfer döneminde beklenen forvet takviyesini yapamadığı için büyük kriz yaşayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geliyor... Devre arasında mutlaka bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Roberto Soldado'yu gündemine aldı.

İLK HEDEF DÜŞÜK MALİYET!

Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında hem İspanyol yıldız hem de Fenerbahçe ile görüşerek resmi teklif yapacağı öğrenildi. Hedef, Soldado'yu düşük bir bonservis bedeli ile kadroya katmak.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİR Mİ?

Burada belirleyici nokta, Fenerbahçe'nin tavrı olacak... Sarı-Lacivertliler maaş yükünden kurtulmak için teklife sıcak bakabilir. Ancak yönetim olası taraftar tepkisini de hesaba katabilir.

TEKLİF GELİRSE 'EVET' DİYECEK

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Roberto Soldado'nun Beşiktaş'tan teklif alması halinde kabul edeceği konuşuluyor. Soldado, Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 12 gol kaydetti.

(Takvim)

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:45
  1. Fenerbahçe
  2. Roberto Soldado
  3. Beşiktaş

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