THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe'den en kötü ilk yarı performansı

- Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde 18 takımla oynanan 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiledi- Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile ilk yarının sonunda hiç 24 puanın altında kalmamıştı- İlk 14 haftada 28 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezon 34 maçta 30 puan yitirmişti

04 Aralık 2018 Salı 11:14
Fenerbahçe'den en kötü ilk yarı performansı


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe, Türkiye'nin en üst düzey liginde 18 takımla oynanan 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak başarısızlık istatistiklerine bir yenisini daha ekledi.

Sarı-lacivertliler, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.

1959'da başlayan ve bu sezonla birlikte 30 kez 18 takımla oynanan ligde ilk 17 haftalık periyotta Fenerbahçe hiç bu kadar kötü performans sergilememişti.

Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.


- 2 puanlı sistemin bile gerisinde kaldı


Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-1964, 1983-1984 ve 1984-1985'te 24'er, 1982-1983'te de 27 puan elde etmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarının kalan 3 maçını da kazansa bile devreyi 23 puanla kapatacak.


- 34 haftada 30, 14 haftada 28 puan kaybı


Fenerbahçe, geçen sezon ligin tamamında 30 puan kaybederken, bu sezon bu rakamı şimdiden yakalamak üzere.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon 102 puanın 72'sini alan ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 28 puan yitirdi.

Fenerbahçe, kalan 20 haftanın tamamında 3'er puan alması durumunda geçen yılki performansını geçebilecek.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:14
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. ilk yarı
  4. performans
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Adalet Divanı'ndan İngiltere açıklaması
    1. Avrupa Adalet Divanı'ndan İngiltere..
    2. Minik Hiranur, ablasının iliğiyle..
    3. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
    6. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
    7. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
    8. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
    9. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    10. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    11. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
    12. Adana valiliği rezalete suspus
    13. TSK'nın gücüne güç katacak
    14. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
    15. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
    16. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
    17. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
    18. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
    19. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    20. Fethiye'de köpeklerin zehirlenmesine..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar