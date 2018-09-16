Fenerbahçe'den 'Elmas' değerinde 3 puan!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç aranın ardından Atiker Konyaspor deplasmanında kazandı ve hayata döndü. Sarı lacivertliler, böylece Beşiktaş derbisi öncesinde moral kazanmış oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da birer tehlikeli pozisyon yaşandı. 28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada ise Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.



İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Atiker Konyaspor oldu. 58. dakikada Harun topu çizgiden çıkarırken, 2 dakika sonra Yatabare'nin volesi az farkla auta çıktı. Bu dakikaları gol yemeden atlatan Fenerbahçe 67. dakikada öne geçti. 61. dakikada oyuna giren Eljif Elmas, Benzia'nın pasında takımını öne geçiren gole imza attı. 18 yaşındaki yıldız böylece lig tarihinde gol atan en genç Fenerbahçeli oldu.



Kalan bölümde Harun'un başarılı kurtarışlarıyla oyunda kalan Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisine noktayı koydu. Derbi öncesi moral kazanan sarı lacivertliler, 6 puana yükseldi. Bu sezon ilk kez kaybeden Atiker Konyaspor ise 8 puanda kaldı.







ATİKER KONYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE

STAT: Konya Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)



ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Selim Ay (xx), Uğur Demirok (xx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xx), Jevtovic (xx) (Dk. 71 Hurtado x), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx) (Dk. 76 Traore x), Yatabere (xx), Jahovic (xx) (Dk. 66 Fofana x)



FENERBAHÇE: Harun Tekin (xxx) - Şener Özbayraklı (xx), Neustaedter (xx), Skrtel (xx), İsmail Köybaşı (xx) (Dk. 79 Isla x), Jailson (xx), Mehmet Topal (xx), Ayew (xx), Benzia (xxx) (Dk. 85 Frey x), Aatif (xx) (Dk. 61 Eljif Elmas xxx), Slimani (xx)



GOL: Dk. 67 Eljif Elmas (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor) - Harun Tekin (Fenerbahçe)







MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Yatabare'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



24'üncü dakikada Selim Ay'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



29'uncu dakikada Fenerbahçe defansından seken topu önünde bulan Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut, direğe çarparak auta çıktı.



32'nci dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Mehmet Topal'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



37'nci dakikada orta sahada Jonsson'dan topu kapan Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.



44'üncü dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içeresinde topla buluşan Johsson'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



58'inci Ferhat Öztorun'un ceza sahası içerisine ortasında Skrtel'den seken topu önünde bulunan Skubic'in şutunu kaleci Harun Tekin kornere çeldi.



59'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Selim Ay topu Jahovic'e indirdi. Jahovic'in şutunu kaleci Harun Tekin topu çizgi üzerinden çıkardı.



64'üncü dakikada Jonsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin volesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzia topu Eljif Elmas'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



70'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in kafa vuruşunu kaleci Harun Tekin kurtardı.



90+1'inci dakikada Hurtado'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Harun Tekin güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.