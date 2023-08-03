Fenerbahçe'den Diego Rossi’ye teşekkür mesajı
Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer olan Diego Rossi için teşekkür mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer olan Diego Rossi için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Diego Rossi MLS ekibi Columbus Crew SC’ye transfer olmuştur. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında formamızı giyen Diego Rossi’ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.