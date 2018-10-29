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Fenerbahçe'den çok sert Cocu açıklaması: Bedelini ödedi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevden alınmasına ilişkin olarak, "Phillip Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir." ifadesini kullandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 00:46
Fenerbahçe'den çok sert Cocu açıklaması: Bedelini ödedi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, 3-1 kaybedilen MKE Ankaragücü maçı sonrası görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu'nun, kötü gidişatın baş sorumlusu olarak bedel ödediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özsoy, alınan mağlubiyetin kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, "Phillip Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir." dedi. Sergilenen futbol ve performansın hem taraftara hem de camiaya yakışmadığını dile getiren Özsoy, "Bu üzücü gecenin sonunda yönetim kurulumuzun aldığı kararla, Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği, bugünkü mağlubiyetle belirlenmiş oldu. Kendisiyle görüşmemiz sonunda yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Bazı futbolcuların gösterdiği performansın camiaya yakışmadığını da vurgulayan Özsoy, "Oynayanlar kadar oynamayanların kararının yanlışlıkları da Cocu'nun gitmesine etken olmuştur. Oyuncularımızı da bir daha kendilerine çeki düze vermeleri anlamında uyarmakta fayda var. Bunlar bizim kendi hatalarımız. Kendi eleştirilerimizi yapacağımız noktalar. Futbolcular da bundan nasibini almalı ve biz de çeki düzen vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

'Hakem hatası kabul edilebilir değildi'

Semih Özsoy, MKE Ankaragücü maçındaki hakem yönetimini de eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç gündeme almadığımız bir nokta varki o da bugünkü hakem hatası. Kabul edilebilir değildi. Skor 0-0 iken Skrtel'in pozisyonu ile ikili mücadelelerde çalınan ve çalınmayan düdüklerin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu, bizim açımızdan bardağı taşıran damla oldu. Bunların hiçbiri mağlubiyetin sebebi olamaz. Biz bunun arkasına sığınacak durumda değiliz."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 00:46
  1. Ankara
  2. Philip Cocu
  3. Fenerbahçe

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