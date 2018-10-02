Fenerbahçe'den Cocu açıklaması!
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada UEFA Avrupa Ligi'nde Trnava ile oynanacak maça Cocu yönetiminde çıkılacağı belirtildi.02 Ekim 2018 Salı 14:43
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak maçta takımın başında yer alacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Cocu'nun Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanırken; "Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak" ifadeleri kullanıldı.
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