Fenerbahçe'den Cocu açıklaması!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak maçta takımın başında yer alacak.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Cocu'nun Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanırken; "Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak" ifadeleri kullanıldı.