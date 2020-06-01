Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası
Forvet hattına takviye için çalışmalara başlayan Fenerbahçe milli yıldız Cenk Tosun için kolları sıvadı.
Forvet hattına takviye için çalışmalara başlayan Fenerbahçe forvet isimleri netleşmeye başlıyor.
Cenk Tosun sesleri
Sarı lacivertli ekip bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun için harekete geçti. Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Everton'un kapısını çalacağı ve kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.
Cenk'in İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.