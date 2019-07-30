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Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklama yayımladı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:22
Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübünün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillenmiştir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:22
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • derdiderdi32 dk önce
    o kupa sizin kitli elinizde zaten mumdar oldu elin gavuru sizden daha adam aziz yıldırımı şikeden iceri aldıklarında ne dedi biz atatürkci laik lihin son kalesiyiz dedi ya zaten o herseyi belli etti jem hırsız hem meymenetsiz burjuva külübudür bu fenevbahce

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