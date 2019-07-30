0553 313 94 23

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

- Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından:- "Trabzonspor Kulübünün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillenmiştir"

30 Temmuz 2019 Salı 15:11
Fenerbahçe'den CAS açıklaması


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübünün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillenmiştir."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:11
  1. CAS
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Trabzonspor
  5. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı'da "fosil" kazıları
    1. Çankırı'da "fosil" kazıları
    2. Düğün pastanızı kendiniz yapmak..
    3. Sağlıksız ve hareketsiz yaşamla gelen..
    4. Dicle Elektrik başarılı personelini..
    5. Giresun’da iki otomobil çarpıştı..
    6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    7. Minik Nehir ile ihtiyaç sahipleri için..
    8. Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu’nda Sona..
    9. Düzce’de fındık hasadı tarihleri..
    10. Sol bilekteki ağrı kalp krizi sinyali
    11. Emre Mor Galatasaray’a transfer oldu..
    12. Kaçan kızına karşılık onun kızını..
    13. Üreticilere süt tankları teslim edildi
    14. Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz
    15. Adıyaman'da feci kaza! Yol kenarında..
    16. Otomobil yol kenarında bekleyen anne..
    17. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    18. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    19. Kral tahta çıkışının yıl dönümünde..
    20. Rusya'da orman yangınları
    21. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    22. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    23. Milyonları ilgilendiriyor! Facebook ve..
    24. Etkisiz hale getirilen terörist, sözde..
    25. Hizmet-İş’ten greve destek
    26. FETÖ'den her yerde aranan eski..
    27. Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık..
    28. Diyanetten "Hazreti Hatice" açıklaması
    29. Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı!
    30. Sinanbey’e otopark
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!