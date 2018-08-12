THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Fenerbahçe'den Bursaspor'a cevap!

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden "taraftarımıza teşekkürler" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada taraftara teşekkür ve Bursaspor'a geçmiş olsun mesajı verildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 17:15
Fenerbahçe'den Bursaspor'a cevap!

Fenerbahçe Spor Kulübü dün oynanan Bursaspor maçının ardından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun ilk karşılaşmasında Bursaspor ile oynadığımız ve takımımızın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta, stadımızı tamamen dolduran ve sezona eşsiz bir başlangıç yaparak eski günlerimize dönmemizi sağlayan büyük taraftarımıza teşekkür ederiz.


Tribünlerimizde, hem Fenerbahçemizin hem de 2018-2019 futbol sezonuna adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in adına yakışır şekilde takımımızı 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımız, Fenerbahçemizin arkasında 90 dakika boyunca müthiş bir itici güç olurken, karşılaşma boyunca hiçbir kötü söylemde bulunmamış, olumsuz hiçbir olay yaşanmaması için büyük bir hassasiyet göstermiştir.

Bu doğrultuda, Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda, kulübümüzün başlatmış olduğu Yeniden Saygı projesine büyük bir destek veren taraftarımıza en derin şükranlarımızı sunarız.

Buna karşın dün oynadığımız maçta sporda şiddetin önlenmesi için stadımızda görevli olan bir komiser yardımcısı ile Bursaspor kongre üyesi de olduğunu öğrendiğimiz bir taraftar arasında yaşanan kabul edilemez olayı da derin bir üzüntü ile karşıladık.

BURSASPOR'A GEÇMİŞ OLSUN

İlgili taraftar özelinde tüm Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bizimle hiçbir alakası olmayan ve sporda hiçbir şekilde yeri olmaması gereken bu olayı kınıyor, bu ve benzeri bir durumun tekrarlanmaması için yetkili mercilerin önümüzdeki haftalarda azami gayreti göstermesini rica ediyoruz.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 17:15
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor
  3. resmi açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'dan tehlikeli 'Münbiç' adımı! 20 Ağustos'a kadar süre verdiler
    1. Terör örgütü PKK'dan tehlikeli..
    2. Kerkük Valisi açıkladı! O yol açılıyor
    3. Kadriye Ünler İYİ Parti Merkez..
    4. Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesine..
    5. Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!
    6. Kargalar iş başında! İzmarit..
    7. Yaptırımlar ters teper! '12-13 milyar..
    8. Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti MDK..
    9. Türkiye için harekete geçtiler
    10. Balıkesir'de PKK'ya kalaşnikof..
    11. Feridun Bahçi İYİ Parti MDK listesine..
    12. Erdoğan'dan PKK'yı korkutan açıklama:..
    13. Hayrettin Nuhoğlu kimdir? Hayrettin..
    14. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    15. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!
    16. Eski yardımcısı itiraf etti: Trump'ın..
    17. ABD'li rahip Brunson'ın eşine şok tepki!
    18. Erdoğan'dan ABD'ye rest: Suç işleyen..
    19. Kesmeye çalıştığı kayanın altında kaldı!
    20. Trump'ı çıldırtan tablo! Artmaya devam..
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu