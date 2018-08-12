Fenerbahçe'den Bursaspor'a cevap!

Fenerbahçe Spor Kulübü dün oynanan Bursaspor maçının ardından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun ilk karşılaşmasında Bursaspor ile oynadığımız ve takımımızın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta, stadımızı tamamen dolduran ve sezona eşsiz bir başlangıç yaparak eski günlerimize dönmemizi sağlayan büyük taraftarımıza teşekkür ederiz.



Tribünlerimizde, hem Fenerbahçemizin hem de 2018-2019 futbol sezonuna adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in adına yakışır şekilde takımımızı 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımız, Fenerbahçemizin arkasında 90 dakika boyunca müthiş bir itici güç olurken, karşılaşma boyunca hiçbir kötü söylemde bulunmamış, olumsuz hiçbir olay yaşanmaması için büyük bir hassasiyet göstermiştir.



Bu doğrultuda, Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda, kulübümüzün başlatmış olduğu Yeniden Saygı projesine büyük bir destek veren taraftarımıza en derin şükranlarımızı sunarız.



Buna karşın dün oynadığımız maçta sporda şiddetin önlenmesi için stadımızda görevli olan bir komiser yardımcısı ile Bursaspor kongre üyesi de olduğunu öğrendiğimiz bir taraftar arasında yaşanan kabul edilemez olayı da derin bir üzüntü ile karşıladık.

BURSASPOR'A GEÇMİŞ OLSUN



İlgili taraftar özelinde tüm Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bizimle hiçbir alakası olmayan ve sporda hiçbir şekilde yeri olmaması gereken bu olayı kınıyor, bu ve benzeri bir durumun tekrarlanmaması için yetkili mercilerin önümüzdeki haftalarda azami gayreti göstermesini rica ediyoruz.