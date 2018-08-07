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Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Barcelona'dan geliyor...

Fenerbahçe, La Liga ekiplerinden Barcelona'da top koşturan Marlon Santos'u transfer ediyor.

07 Ağustos 2018 Salı 10:54
Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Barcelona'dan geliyor...

İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye giriyor. Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un Marlon için kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi. 

Başkan Koç, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyecek. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:54
  1. Fenerbahçe
  2. Barcelona
  3. Marlon Santos

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