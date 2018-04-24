Fenerbahçe'den bomba "Beşiktaş" çıkışı!

Şenol Güneş'in tekrar kararı halinde maça çıkmama sözlerinin hatırlatılması üzerine Mosturoğlu ''Beşiktaş'ın bunu (Maça çıkmama) yapacağını düşünmüyorum. Bu durumun yaptırımları var. Şu anda kurulları baskı altına almaya çalışıyor. Bu açıkça şantajdır.'' dedi.

Mosturoğlu ayrıca konuyla ilgili ''Beşiktaş maçında Van Persie dil çıkardı ve Şafak Bey bizzat suç duyurusunda bulundu. Van Persie, bunun futbolun doğasına aykırı olduğunu söylüyordu. Biz, Beşiktaşlı oyuncular için suç duyurusunda bulunmayacağız. Tolga Zengin'i uğradığımız maddi zararlar için dava edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ SAHADAN ÇEKİLMİŞTİR, 3-0 HÜKMEN YENİLMELİDİR"

Şekip Mosturoğlu ilk olarak Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini belirtirken, ''Olay tamamen bir taraftarla, Tolga Zengin'in göz göze temasıyla başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı teşvik ediyor. Bu kadar görüntüye rağmen bir kısım medya yalan, dolan ve karalamayla olayı sunmaya çalışıyor. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldığı ve Beşiktaşlı oyuncuların izin alarak içeri gittiği belirtildi. Görüntüleri izlediniz, olaylar bu şekilde mi olmuş? Gökhan Gönül içeride 'Sahaya çıkalım yoksa hükmen yeniliriz diyor. İzinsiz gittikleri ortada. Aykut Kocaman maçın tekrar oynanması gerektiğini söyledi. Ancak bana göre durum çok açık, Trabzonspor - Fenerbahçe (Otto Baric) maçındaki olay emsal alınırsa, Beşiktaş sahadan çekilmiştir 3-0 hükmen yenilgisine karar verilir.'' ifadelerini kullandı.

"HAKEM ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇAĞIRIYOR AMA..."

Derbiyle ilgili hükmen yenilgi beklediklerini dile getiren Şekip Mosturoğlu, ''Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i sahaya çağırıyor. Şenol Güneş'in arkasından giderek gerek olmadığı halde ismen sahaya çağırıyor ama Şenol Güneş umursamadan gidiyor. Gökhan Gönül'ün söyledikleri de ortada. Mete Kalkavan durumu kurtarmak için maçı tatil ediyor. Bu görüntülerin başında olayların olmasına neden olan Beşiktaşlı futbolcular çok net belli oluyor. Sadece Tolga Zengin, tüneldeki olaydan dolayı sevk edildi. TFF yönetim Kurulu bir karar vereceği için oraya bir savunma yapılamıyor. Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın hükmen yenilgisi çünkü sahadan çekildiler. Mete Kalkavan iki tane madde sayıyor, birincisi müsabakada olan olaylar, ikincisi Şenol Güneş'in başına aldığı madde. Maç 57. dakikada tatil ediliyor, saha içerisinde Şenol Güneş ve Beşiktaş'a yaptığı hareket 'Sahaya gelin.' Mete Kalkavan sahanın güvenliği olduğunu işaret ediyor, bunu da uyarılarıyla gösteriyor.'' dedi.

"BU KARAR HUKUKA AYKIRI"

Tatil kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Mosturoğlu ''Mardin 47 Spor ile Arsin Spor maçı tatil edildi. Ancak o maçın hakemi Arsin Spor kalecisinin hem yaralandığını gözüyle görüyor hem de 112 sağlık personeline durumunu tarafsız olması için soruyor. Bizim olayımızda böyle bir şey yok. Mete Kalkavan'ın maçı tatil etmesi hukuka uygun değildir. Ayrıca TFF'nın tatil kararına aykırı bir işlem yaptı. Emsal kararlar esas alınırsa, maç kaldığı yerden tekrarlanılmalıdır. UEFA sopasının yeni şeklini gazetelerde görüyoruz. Ne Fenerbahçe ne de kamuoyu bunlara kanmamaktadır. FETÖ iletişimi olan bu yolun son bulması gerekmektedir. Ayrıca Fenerbahçe'nin en ağır şekilde cezalandırılması gazetelerde yer almaktadır. Fenerbahçe'ye birçok maçta, birçok yabancı madde atılmıştır. Bu maçlarda alınan kararlar da ortadadır. Bu kararlar emsal olarak kabul edilmezken, Fenerbahçe'ye bu kez emsal olması için ağır cezalar verilmesini istemek bizim saf olduğumuzu düşünmektir.'' dedi.

MOSTUROĞLU: ''FİLOZOFİK YÜZÜNÜN ARDINDAKİ GERÇEKLER...''

Şekip Mosturoğlu son olarak Şenol Güneş hakkında konuşurken, ''Şenol Güneş, 3 Temmuz'dan tutsak olduğumuz zamanda benimle ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Ve gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Kamuoyunda gösterilen derin filozofik yüzünün ardındaki gerçekleri de göstereceğim. (Şenol Güneş'in maçlardaki görüntüleri ve basın toplantılarından açıklamaları gösterildi.) Takdir kamuoyunundur. Şenol Hoca, paraya bizden farklı değer veriyor. Bahsettiği konu, TFF'nin sözleşmesini feshetmesi sonucu Tahkim Kurulu'na açtığı davayla ilgili. Şekip Mosturoğlu'nun noter ihtarnamesini değiştirdiğimi söylüyor. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bunu bir açıklarsa, cevap veririm. O dönemde TFF ile 3 yazışması var, sanırım beni noter zannediyor. Şenol Güneş, 4 yıl boyunca Digitürk'e göre uyarlanmış döviz kuruna göre parasını aldı ve hiç sesini çıkarmadı. Fakat görevden ayrıldığı zaman döviz kuruna karşı çıktı. Paraya değer vermeyen ve TFF'de parasını bırakan hocam, 48 aylık alacak farkını istedi ve Tahkim Kurulu bunu reddetti. O günkü Tahkim Kurulu'nda kimler vardı, açıklayayım. Başkan Türker Arslan'dı. Üyelerden biri Celil Demir Bakırcıoğlu, Bakırköy savcısıdır, Trabzonlu'dur. Bütün talepleri 5-0 reddedildi. Şenol Güneş'in nasıl bir kini varsa bunu benden bildi ve 3 Temmuz'da biz tutukluyken, biz konuşamazken bunları anlattı. TFF'den 5 aylık alacağını alamadığını söylüyor. Şenol Hoca, o günlerde günahımızı aldı. 3 defa nasıl noter tebligatını değiştirmişim, bunu açıklamalı. Ben soruyorum, 15 yıl olmuş, bu parayı almayı hak etmediğin Tahkim Kurulu ile kesinleşmiş, insanları zan altında bırakman sana ne kadar yakışıyor?'' ifadelerini kullandı.