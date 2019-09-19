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Fenerbahçe'den bomba! 5 transfer birden yapıldı

Fenerbahçe, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'dan 3 ismi transfer ederken, Turgutluspor ve Altınordu'dan 2 genci de kadrosuna kattı.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:06
Fenerbahçe'den bomba! 5 transfer birden yapıldı

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı. Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu. Akigo'nun 1'inci Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP tribün 40 TL'den satışa çıktı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:06
  1. Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi
  2. Akhisarspor
  3. Doğukan Tarlaek
  4. Atalay Barut
  5. Orhan Ertaş
  6. Turgutluspor
  7. Burak Özduman
  8. Altınordu
  9. Utku Büyükköse
  10. Hapoel Beer Sheva
  11. Hatayspor
  12. VIP tribün

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