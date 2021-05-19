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Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak adım

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan sağ bek Valentin Rosier için Fenerbahçe harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:58:00 -
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak adım

Fenerbahçe, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.

Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.

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