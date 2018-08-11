Fenerbahçe'den Benfica'ya gözdağı: 2-1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u Giuliano ve Josef'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bursaspor'un tek golü Ekong'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yenilenen bir Fenerbahçe, son senelerde sönük kalan Kadıköy'de bu kez bambaşka bir Sarı Lacivertli camia olarak Bursaspor'u ağırladı. Fenerbahçe taraftarının 90 dakika desteğiyle damga vurduğu maçta yeni sezona merhaba dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Bursaspor öne geçti. Sağdan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, ön direkte Fenerbahçe savunmasından seken topu arka tarafta Ekong kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 0-1

19. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının sol tarafından attığı şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

20. dakikada Mehmet Topal ceza sahasında Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Halil Umut Meler, maçtaVideo Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görevli olan Ali Palabıyık ile görüştükten sonra penaltı atışını kullandırttı.

22. dakikada penaltı atışını kullanan Giuliano meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun soldan ortasında ceza sahasında Soldado kafayla meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde bulunan De Souza'ya indirdi. Bu futbolcu yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 2-1

MAÇTAN NOTLAR

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde şans verdiği EljifElmas, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı Bursaspor karşılaşmasında yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Josef de Souza, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Roberto Soldado'ya görev verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Bursaspor müsabakasına Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Barış Alıcı, Giuliano Victor de Paula, Andre Ayew ve Roberto Soldado 11'i ile başladı.

AYEW İLK RESMİ MAÇINDA

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Swensea City takımından kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertli ekipteki ilk resmi maçına çıktı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica müsabakasının kadrosunda yer almayan Ganalı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı da Bursaspor mücadelesinde ilk 11'de maça başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Berke Özer yedekler arasında yer bulurken, Ferdi Kadıoğlu 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.

SLİMANİ TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu İslam Slimani, Bursaspor maçını statta takip etti.

İngiltere'nin Leicester City takımından kiralanan 30 yaşındaki forvet, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra müsabakayı locadan izledi.