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Fenerbahçe’den Başkan Ayhan’a kutlama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:57
Fenerbahçe’den Başkan Ayhan’a kutlama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.


Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Sinop’a gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, Fenerbahçe Dernekler Sorumlusu Müdürü Murat Boyraz, Zonguldak Dernek Başkanı Turgut Papila, Ausburg Dernek Başkanı Kani Altuntaş, Landshut Dernek Başkanı Kayhan Özdemir, Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi.


Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve dernek başkanları, 400 çocuğa hediyeler dağıttı.


Belediye Başkanı Barış Ayhan, Fenerbahçe Yönetimine ve dernek başkanlarına ziyaretlerinden dolayı ve yaptıkları sosyal sorumluluk projesi için teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:57
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