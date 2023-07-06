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Spor Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi
Spor

Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-07-06 19:13:00 -
Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi

Fenerbahçe, Real Madrid'e sattığı Arda Güler'le ilgili Milli Takımlar sayfasının yaptığı paylaşıma sert bir tepki verdi.

Süper Lig'in yeni sezonuna şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe, takımın göz bebeği Arda Güler'i 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e sattı.

Arda Güler'in Madrid ekibine transferi uluslararası ve yerel basında büyük yankı uyandırırken milli futbolcu ile ilgili sosyal medyada da binlerce paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'den tepki

Twiter'da Arda Güler'i tebrik edenlerden biri de Milli Takımlar sosyal medya hesabı oldu. Ancak söz konusu hesaptan yapılan paylaşımda Fenerbahçe ibaresinin yer almaması Sarı-Lacivertli kulübün tepkisine sebep oldu.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Milli Takımlar'ın paylaşımını alıntıladı ve 'düzeltme' adı altında yeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde büyük etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:
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