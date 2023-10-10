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Spor Fenerbahçe'den Ali Koç'a verilen cezaya tepki
Spor

Fenerbahçe'den Ali Koç'a verilen cezaya tepki

Yeniakit Publisher
2023-10-10 21:22:00 -
Fenerbahçe'den Ali Koç'a verilen cezaya tepki

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun başkan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası vermişti. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı açıklama ile PFDK'nın Ali Koç'a verdiği cezaya sert bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından bu karar ile ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken;
Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak,
haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz.
Türk futbolunda ana odak ve gündem;
futbolun içerisinde bulunduğu durum,
hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır.
Türk futbolunun yegâne ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır!
Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır.
Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir."

Kaynak: DHA

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