Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'ya tebrik
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı'yı tebrik etti.
Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir.
Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig’de başarılar dileriz."