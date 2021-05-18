  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
Meteorolojiden iki il için kuvvetli sağanak uyarısı
Kardeş ülkenin tatbikatına Türk SİHA'ları damga vurdu
Spor Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
Spor

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a Fenerbahçe de teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 15:10:00 -
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a siyah-beyazlılar dışında Fenerbahçe de teklif yaptı.

Ajansspor.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a Siyah-Beyazlılar dışında Fenerbahçe de teklif yaptı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Aboubakar topu yönetime attı

Kamerunlu oyuncu, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.

Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için serbest oyuncu statüsü kazandı. Siyah Beyazlılar'dan geçen sezon 1.5 milyon Euro kazanan Aboubakar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Arap yarım adasından teklifler bulunduğu öğrenildi. Aboubakar'ın menajeri yıllık 3.5 milyon talep ederken Fenerbahçe 2,5 milyon, Beşiktaş ise 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 lig maçına çıkan Vincent Aboubakar, 15 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

Kamerunlu oyuncu, Siyah Beyazlılar'la çıktığı 3 kupa maçında da 1 gol kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye mesaj verdi, adaylığını duyurdu!
Dünya

Türkiye'ye mesaj verdi, adaylığını duyurdu!

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan muhafazakar siyasetçi Said Muhammed, Ankara ile Tahran'ın terörle mücadelede iş birliği için..
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Fox TV ekranlarında, yapmış olduğu "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir." sözleri eleştirilmey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay