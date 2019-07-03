0553 313 94 23

Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 yıl önce Fenerbahçe'nin kapkara bir güne uyandığı belirtildi.

Söz konusu süreçte 11 puan geriden gelerek sezonun şampiyon tamamlandığı aktarılan açıklamada, "2011-12 sezonunda çok daha güçlü bir kadro kurma hedefinde, ekonomik olarak çok iyi durumdaydık! Tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz, 5 branşta birden şampiyon olduğumuz, bir spor kulübünün olabileceği en güzel noktada, Fenerbahçemizi daha da güzel günler bekliyordu. 3 Temmuz 2011 sabah 06.00 sularında, ellerindeki sonsuz güç, polis, savcı, hakim, medya hepsi bir arada, arkalarındaki karanlık destekle kurguyu başlattılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

"3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen" ifadesinin kullanıldığı açıklama, şu şekilde son buldu:

"Yoğurulduğu Atatürk sevgisi, sahip olduğu milli değerlerin gücü, milyonların bağlılığıyla dimdik duran Fenerbahçe'yi, şike kumpasıyla yıkmak, yok etmek, 'kendilerine mahkum etmek' istediler. Ve 3 Temmuz kumpasında, Fener'in ışığı, milyonların uyanışı, bir ülkenin ayağa kalkışı oldu! Bugün bir kez daha daha yüksek ses ve inançla '3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza dek #YAŞAFENERBAHÇE'"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
  1. 2010-2011 sezonu
  2. 3 Temmuz
  3. Fenerbahçe
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Adana Kalkınma Programı çalışmaları değerlendirildi
    1. Güney Adana Kalkınma Programı..
    2. Haziran’da en fazla limon arttı..
    3. Batı Akdeniz’den 6 ayda 921 milyon..
    4. Basın örgütü 'acil' 10 kişilik..
    5. 4 belediye başkanlı düğün
    6. FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    7. Ülkesinden getirdiği ilaçları satan..
    8. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası..
    9. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    10. OSMEK’te yaz dönemi başladı
    11. Fiyat artışları (2)
    12. Atletizmde 13 madalya
    13. Dikili-Midilli seferleri başladı
    14. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    15. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    16. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    17. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    18. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    19. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    20. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz