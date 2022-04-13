Fenerbahçe'de yıldızlaşan Crespo'ya sürpriz talip

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu attı, Avrupa’da hayal kırıklığına neden oldu, Türkiye Kupası’nda hüsran yaşadı. Buna rağmen özellikle son haftalarda yakalanan çıkış, birçok futbolcunun Avrupalı kulüplerin radarına girmesini sağladı.

Son Galatasaray maçına kıtanın dört bir yanından gözlemci yağmıştı. Derbiye yetkili gönderen kulüplerden biri de Lille oldu. Fransız ekibi, sözleşmesi bitecek olan ve sezon sonunda ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Xeka’nın yerini, yine bir Portekizli’yle, Miguel Crespo’yla doldurmak için harekete geçti.

Lille, bir süredir 25 yaşındaki futbolcuyu zaten takip ediyordu. Crespo’nun Galatasaray maçı gibi bir derbide yapacaklarını ise stattan izlemek için gözlemciler Kadıköy’e geldi. Fransız ekibinin gözlemcilerinin Portekizli oyuncu için son derece olumlu bir rapor hazırlayarak, “Transferde bölgesinin ilk adayı olabilir. Mutlaka alınmalı” notu düştükleri kaydedildi. Sezon başında Vitor Pereira’nın ısrarıyla Estoril’den 1.5 milyon Euro’ya transfer edilen Crespo için ara transfer döneminde Atletico Madrid’in devreye girdiği de öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.