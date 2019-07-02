Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.

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