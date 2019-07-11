Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları



DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. 19 yaş altı takımı ile koordineli sürdürülen antrenman, sakatlık önleyici çalışmalar ve sıçrama testiyle sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.



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