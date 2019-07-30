Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi! Menajeri açıklama yaptı Uzun yıllar boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, oyuncusunun Fenerbahçe ile yola devam etmeyeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı. Uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlarından olan deneyimli kaleci, yönetimden haber bekliyor. Volkan Demirel, geçen sezon da sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir süre bekledikten sonra imza atmıştı. tecrübeli kaleci ile ilgili bu sezon nasıl bir karar alınacağı merakla bekleniyor. Menajeri: "Yönetimin tavrını bekliyoruz" 38 yaşındaki kalecinin menajeri Erdinç Şehit, Volkan Demirel'in sarı lacivertli takımla yola devam etmeyeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Şehit, "Oyuncum hakkında çıkan ayrılık haberleri doğru değil. Fenerbahçe Yönetiminin tavrını beliyoruz" dedi. 2002 yılında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olanVolkan Demirel, 17 yılda, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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